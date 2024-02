“Questo dovete farlo vedere” Maddaloni choc | frase orribile Il pubblico si rivolge al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nella giornata di oggi i fan e gli amici degli inquilini delcontinuano a mandare dei dolci messaggi d’affetto e arriva un aereo molto particolare è il judoka Marcoche, asorpresa, riceve una forte dimostrazione di affetto e amore da parte della sua dolce metà Romina e dai suoi più cari amici: “SIAMO FIERI DI TE MADDA R AMICI”. Marco si dice quasi incredulo della sorpresa ricevuta e, in compagnia di Perla, Paolo e Anita, urla tutta la sua felicità, “Avevo bisogno di un po’ di carica” esclama emozionato. Lo sportivo non trova le parole giuste per esprimere tutta la sua gioia ecosì un dolce pensiero alla sua famiglia che gli manca molto. “Mi manca mia moglie, mi mancano i mie bambini e mi mancano i miei amici” afferma con gli occhi fissi al suo aereo. ...