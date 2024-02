“Queste str…” Amadeus è nervoso | cosa non torna su John Travolta

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Durante la conferenza stampa di stamattina, a dire il vero un po’ tesa,ha chiarito alcuni dubbi e respinto le critiche relative alla partecipazione dial Festival di Sanremo. “Io non conosco nemmeno il nome dell’azienda delle scarpe che indossava. Non sapevo assolutamente nulla”, ha esordito il conduttore per rispondere alle polemiche sorte in seguito alla comparsa dell’attore sul palco dell’Ariston che alcuni hanno interpretato come una potenziale pubblicità occulta. Durante il confronto con la stampa,ha detto: “Non sta succedendo niente, va tutto bene, dove possiamo trovare una stronz… per fare polemica?”. Ha poi proseguito, difendendo la varietà del programma e la qualità degli ospiti del Festival, citando le performance di Allevi e degli attori di “Mare Fuori”. ...