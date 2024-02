Queste New Balance potrebbero essere tra le più costose di sempre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Mentre la maggior parte delle collaborazioni con Newsono fatte di pelle scamosciata grigia, pelle scamosciata grigia e ancora pelle scamosciata grigia, la Miu Miu x New574 non è mai stata un modello semplice. Dal 2021, il marchio italiano si èsbizzarrito con la silhouette old school. Dalla pelle invecchiata al denim strappato,sneaker sono molto Miu Miu, la sorella minore civettuola della moda cosmopolita neo-milanese di Prada. Tuttavia, arrivati al terzo anno di sodalizio, sembra che il marchio sia pronto ad abbandonare la 574. E come addio, la collaborazione ha rilasciato quello che potrebbeil modello più Miu Miu di tutti. Perché è scintillante. Davvero sfavillante. Miu Miu x New574 White Miu MiuApparsa per la prima volta durante la ...