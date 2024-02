Questa sera l’evento ’Amica del Mistero’ | la vita e le canzoni di Adriana Mascagni

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’associazione culturale Incontri Esistenziali promuovedel, dedicato allee all’avventura umana di. L’appuntamento è oggi alle 21 all’Arena del Sole ad ingresso libero., scomparsa nel 2022, è stata allieva e amica di don Luigi Giussani fin da adolescente, scegliendo un cammino di fede fatto di musica. "Il canto per me – diceva – è il punto più alto e sublime di tutte le arti, nel senso che pittura e poesia, quando sono arte, diventano canto". Sue molte dellepiù amate e cantate nelle nostre chiese e dai gruppi giovanili.saranno interpretate dalla voce di Valentina Oriani, Marco Squicciarini alla chitarra, Andrea ...

Doppio appuntamento al teatro Moderno di Agliana: omaggio a Lucio Battisti e presentazione del libro "L'ultima luna" di Andrea Mitresi."Questa sera al Teatro degli Avvaloranti va in scena il quinto spettacolo della Nuova Stagione curata da Fontemaggiore. "Souvenir - Il volo di Bella e Chagall" è uno spettacolo visuale e poetico ispir ...