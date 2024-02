Questa ambasciata non è una casa Così Tajani spegne le speranze di domiciliari per Ilaria Salis

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il ministro dice no all'ipotesi prospettata anche da La Russa. Il motivo? "Servirebbero lavori è più carabinieri". E poi adduce anche problemi di "sicurezza dello Stato". Opposizioni su tutte le furie in Aula

Sanremo, 8 feb. (askanews) – “Questo palco è il sogno di ogni artista, ci avevo pensato in passato ma poi avevo accantonato l’idea e sono felicissima che Amadeus mi abbia chiamata. Mi sto divertendo m ...Così il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, illustrando presso la sede del suo ministero, il nuovo assistente virtuale ("chatbot") del sito web della Farnesina e dei siti delle ...Le condizioni detentive di Ilaria Salis "sono in netto miglioramento", dopo le immagini shock del 29 gennaio, e l'insegnante italiana 39enne detenuta in Ungheria "è stata seguita dall'ambasciata sin d ...