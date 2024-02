Quanto guadagna Teresa Mannino a Sanremo 2024? Il cachet della presentatrice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024)sarà una delle co-conduttrici del settantaquattresimo Festival di, che ha avuto il via il 6 febbraio nuovamente sotto la direzione di Amadeus. La comica siciliana, salirà sul palco dell’Ariston, questa sera, giovedì 8 febbraio, la terza serata, per la precisione, del Festival. Dopo avere debuttato nel programma notturno Zelig Off, la cabarettista, nativa di Palermo, ha trovato il successo personale nel 2013 quando ha preso il timone di Zelig Circus con Michele Foresta, e quando ha portato a teatro il suo spettacolo Terrybilmente Divagante. Ildial Festival diCosì come per Marco Mengoni e per Giorgia, anche perè previsto unla cui cifra si ...