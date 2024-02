Quante posizioni guadagna Sara Errani nel ranking WTA a Cluj E il sogno di Parigi 2024 in doppio…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un perentorio 6-0 6-1 alla tedesca Tatjana Maria (n.49 del) per. La romagnola, animata sempre dal sacro fuoco tennistico, continua a giocare con grande determinazione e il raggiungimento dei quarti di finale nel WTA250 diNapoca (Romania) la dice lunga sugli stimoli che guidano la nostra portacolori. Cosa comporta questo successo nella classifica mondiale? Una vittoria che la vale la posizione n.93 virtuale in settimane particolarmente proficue per lei, ricordando il successo nel torneo di Linz (Austria) in doppio con Jasmine Paolini. “Io affronto ogni partita in maniera diversa. So come gioca, cerco di controllare, ma non è facile perché bisogna essere sempre molto concentrati“, le sue parole ai microfoni dopo la vittoria contro la teutonica. “Bisogna essere continui. Sarà una partita ...