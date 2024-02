Quando il Festival di Sanremo parlava montevarchino...

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 98 febbraio 2024 – Ildi, sia all’inizio degli anni 80 che nel nuovo millennio, ha parlato decisamente. Tre gli artisti di casa che sono saliti sul palco rivierasco, due addirittura nello stesso periodo. Stefano Sani, Donatella Milani e Luca Canonici hanno vissuto l’emozione di scendere la grande scalinata dell’Ariston e di esibirsi davanti a milioni di telespettatori. Sani partecipò a due edizioni. Nel 1982 fece per la prima volta la sua apparizione in riviera con un brano scritto e prodotto da Zucchero Fornaciari, “Lisa”. Tv Sorrisi e Canzoni lo “incoronò” come rivelazione e la canzone ebbe un successo clamoroso. Il giovanissimo Stefano, all’epoca 21 enne, con il suo volto da fotoromanzo, fece breccia anche nei gusti delle ragazzine del tempo, con continui autografi, richieste di foto, lettere ...

Arezzo, 98 febbraio 2024 – Il festival di Sanremo, sia all’inizio degli anni 80 che nel nuovo millennio, ha parlato decisamente montevarchino. Tre gli artisti di casa che sono saliti sul palco riviera ...Come ogni anno, c'è una domanda che ricorre spesso in questo periodo: quanto guadagna Amadeus per la conduzioni di Sanremo 2024Possibile pubblicità occulta a Sanremo, con le scarpe di Travolta al centro delle polemiche per un cachet milionario non versato dalla Rai ...