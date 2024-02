Quando gli occhi del fotografo guardano | leggono la realtà intorno a noi e aprono alla bellezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Chi ti ha insegnato a fare foto così belle? "Ho iniziato a fotografare verso i 12 anni, il mio papà amava la fotografia, poi lui è mortoero piccolo ma la sua macchina fotografica è rimasta con me. Era una macchina con mirino galileiano, bisognava calcolare la distanza, la luce e l’apertura dell’obiettivo. A 19 anni sono tornato in Venezuela, dove sono nato, ho comprato una macchina e ho studiato. Ai miei tempi era diverso: ogni scatto era un’attesa carica di emozioni, si aspettavano i tempi dello sviluppo per vedere la foto! Ho studiato i lavori dei grandi fotografi". Perché hai scattato queste foto? "Le ho scattate nell’aprile del 2020, un periodo difficile: c’era la pandemia da Covid. Eravamo chiusi in casa, ma io potevo venire a lavorare per mandare avanti la scuola;ho visto Milano così diversa, sola e abbandonata, ma anche in un ...