Qualità dell’aria | a Firenze preoccupa il biossido di azoto | cos’è e gli effetti sulla salute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – La lotta allo smog nelle città italiane è ancora in salita secondo il nuovo report di Legambiente, “Mal’aria di città 2024”. Nonostante una riduzione dei livelli di inquinanti atmosferici nel 2023, le città faticano ad accelerare il passo verso un miglioramento sostanziale delladell'aria. Il report di Legambiente ha analizzato i dati del 2023 nei capoluoghi di provincia, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) che deldi(NO2). In sintesi, 18 città sulle 98 monitorate, hanno superato gli attuali limiti normativi per gli sforamenti di PM10 (35 giorni all'anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo). L'NO2 è l'unico inquinante in calo negli ultimi 5 anni, ma il 50% delle città resterebbe comunque fuori legge per gli ...