Psg | festa per l’addetta alla lavanderia che va in pensione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il Psg ha organizzato una piccolaper salutare Sara Vieira, addettadel club che va in. Sara è una vera istituzione del club, conosciuta da tutti, apprezzata edquale tutti hanno mostrato di essere legatissimi. Le celebrazioni si sono concluse ieri sera con la diretta interessata che, a 66 anni, è scesa in campo per dare il calcio d’inizio simbolico della partita fra PSG e Brest per la Coppa di Francia al Parco dei Principi. Nei corridoi della sede del club e negli spogliatoi, Sara è da 30 anni un mito assoluto, come dimostrano i post dei giocatori, che l’hanno salutata con grande affetto. Un lavoro nell’ombra ma che le ha consentito di conoscere da vicino campioni come Ronaldinho, Beckham, Djorkaeff, Ibrahimovic, poi negli ultimi anni Mbappé, Messi e Neymar. Ha ...