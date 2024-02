Pruzzo consiglia la Roma | «Con l’Inter nessuna marcatura a uomo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024)si esprime su-Inter nell’antivigilia del match dell’Olimpico. L’ex giocatore giallorosso prova a mandare consigli a De Rossi. CONSIGLIO ? In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Robertosuggerisce a Daniele De Rossi in vista di sabato: «Non penso che ci saranno accorgimenti particolari.è un avversario di livello superiore, l’attenzione deve aumentare perché non puoi concedergli tanto. Non puoi fare però una, devi fare quello che hai fatto finora. Fare bene la fase difensiva contro giocatori che non ti perdonano, ma la classifica e i risultati ti permettono di giocare una partita più tranquilla». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...