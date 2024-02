Prove di rinascita nel cratere | Una casa dello sport a Visso | così riparte il tessuto sociale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Si costruisce il futuro, non il passato: che sia la prima pietra della ricostruzione". Inaugurati ieri pomeriggio i lavori di demolizione e ricostruzione della strutturaiva in località Palombare di. Il nuovo edificio consisterà in una struttura polivalente per attività sociali,ive e di protezione civile, un luogo aperto alla comunità e privo di barriere architettoniche. Per l’occasione il ministro per loe i Giovani Andrea Abodi si è recato sul posto, tagliando il nastro del via ai lavori e condividendo il primo passo per una nuovanza. "Per gli abitanti diè un momento che dona una prospettiva di vita migliore – spiega il sindaco Gian Luigi Spiganti Maurizi –. La visita del ministro è essenziale, molti sono i progetti ...