Protesta degli agricoltori | come i prezzi agricoli dipendono dalla finanza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Alla base delle protestein tutta Europa ci sono le rivendicazioni contro le politiche dell’Unione europea, ma ad avere un peso da non sottovalutare sulle difficoltà dei lavoratori del settore è la. Da Paese a Paese i motivi delle contestazioni sono tra i più disparati, dalle norme sulle importazioni, alla regola del 4 per cento sui terreni incolti, fino al via libera sulla farina di insetti.analizza il portale dietica ed economia sostenibile Valori, sulla crisi che sta investendo l’agricoltura nel continente incidono però soprattutto dinamiche che non hanno a che fare con la produzione e l’incontro tra domanda e offerta nel mercato reale, ma piuttosto con quello finanziario, che determina l’instabilità deidelle derrate agricole. I ...

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi detta la linea: trovare l'equilibrio tra il diritto di manifestare liberamente da parte degli agricoltori e le esigenze di ordine pubblico.Pedrotti: "Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Cia si negano. Chiedevamo un incontro in Prefettura per parlare insieme".Non solo vino, la nostra provincia è la terza in Toscana per seminativi "Il diktat europeo di lasciare il 4% dei terreni a riposo alza i costi". Confagricoltura, Cia e Unione Agricoltori: come uscire ...