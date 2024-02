Protesta agricoltori | Scavazza CRA | “Il ministro col collarino giallo ci ha impedito di andare” VIDEO

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sandro, uno dei responsabili del CRA, in esclusiva ai nostri microfoni sulladegli: “Il giorno in cui entreremo a Roma è da concordare” Ladeglicontinua. Nelle prossime ore alle porte di Roma sono attesi centinaia di trattori per preparare la cosiddetta invasione della Capitale. Di questo ne abbiamo parlato con Sandro, uno dei responsabili del movimento CRA. Ladei trattori a Roma continua – Notizie.com – © AnsaSandro, com’è la situazione? “Stanno arrivando i primi trattori vicino a Roma“. Ma parliamo degliche aderiscono alla vostra associazione? “Sempre noi del CRA“. E una volta che convergono, cosa farete? Domani entrate voi fisicamente ...

I primi Trattori degli agricoltori in protesta sono giunti a Sanremo , dove è in corso il Festival , dopo aver percorso di notte circa 250 km dalla ... (fanpage)

La maggior parte dei lavoratori in protesta nel comune affianco a Fiano Romano sono agricoltori della provincia di Rieti e di Roma, coltivatori soprattuto di grano e mais: «I costi di produzioni sono ...Dopo le rumorose contestazioni in diversi Paesi europei, come Germania, Spagna e Francia, la protesta dei trattori è arrivata in Italia. Da nord a sud le scene si ripetono, con i furgoni e i ...ARICCIA (attualità) - Sulla via Ardeatina Bis, in un vasto terreno messo a disposizione da uno degli organizzatori (un agricoltore del posto), già da stamattina si sono radunati alcuni ...