Protesta agricoltori | Sanremo e Giurì d’onore | gli aggiornamenti in diretta da Montecitorio VIDEO

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Indalla Camera dei deputati la giornata politica di oggi: premierato,e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Ancora una giornata ricca di temi e di discussioni in politica. I fari continuano ad essere puntati sulladeglie anche sulla possibile presenza a. Ladei trattori continua – Notizie.com – © AnsaMa al centro del dibattito all’interno e all’esterno dei palazzi ci sono anche premierato edopo lo scontro a distanza tra Meloni e Conte. Interviste ea cura della nostra inviata Luigia Luciani L'articolo...

I primi Trattori degli agricoltori in protesta sono giunti a Sanremo , dove è in corso il Festival , dopo aver percorso di notte circa 250 km dalla ... (fanpage)

hanno provato a spiegare i motivi della protesta in 10 punti. Tra questi, la principale motivazione che sta facendo infuriare gli agricoltori italiani è il fatto che il Governo abbia tolto l'esenzione ...Per ora restano distanti dalle luci del Festival di Sanremo: "ci bloccano subito, speriamo che ci facciano andare più vicino per avere maggiore visibilità" ...Le proteste degli agricoltori, Renzi: “Lollobrigida spieghi perchè ha reintrodotto il pagamento dell’Irpef” Continua la battaglia di Renzi e del suo partito sulla questione dell’esenzione dell’Irpef ...