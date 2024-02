Proprio lei che canta come riscatto per la sé bambina, a cui in troppi hanno detto “Cicciona, fai schifo, vatti a nascondere”. Ci risiamo, (ancora)? (Di giovedì 8 febbraio 2024) BigMama al centro dell’attenzione sanremese. Dopo due giorni dall’inizio della kermesse canora, l’artista avellinese in gara con La rabbia non ti basta è protagonista di molti contenuti di plaiuso, in Rete, ma non manca una stonatura: un tweet offensivo, “giudicante” sul suo corpo, che lei stessa ha raccontato essere stato oggetto di critiche per tutta la vita. L’autore sarebbe un giornalista Rai. E la cosa non ha lasciato indifferente l’azienda che ha deciso di aprire un provvedimento disciplinare per body shaming, una forma 2.0 di diffamazione. ... Leggi tutta la notizia su iodonna (Di giovedì 8 febbraio 2024) BigMama al centro dell’attenzione sanremese. Dopo due giorni dall’inizio della kermesse canora, l’artista avellinese in gara con La rabbia non ti basta è protagonista di molti contenuti di plaiuso, in Rete, ma non manca una stonatura: un tweet offensivo, “giudicante” sul suo corpo, che lei stessa ha raccontato essere stato oggetto di critiche per tutta la vita. L’autore sarebbe un giornalista Rai. E la cosa non ha lasciato indifferente l’azienda che ha deciso di aprire un provvedimento disciplinare per body shaming, una forma 2.0 di diffamazione. ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" RASSEGNA STAMPA - Lazio e Bayern Monaco si affronteranno all’Olimpico tra cinque giorni, il 14 febbraio, per giocarsi l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un ...

Proprio lei che canta come riscatto per la sé bambina, a cui in troppi hanno detto “Cicciona, fai schifo, vatti a nascondere”. Ci risiamo, (ancora)Scopri come un applicativo in cloud come WindDOC No Profit sia in grado di migliorare la gestione degli enti del Terzo Settore: caratteristiche e prezzi.