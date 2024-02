Prof accoltellata | parla lo studente aggressore | “Ero sotto stress per la scuola Non volevo ucciderla”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Mi sentivo da tempopressione per problemi legati alla": così il 17enne che alcuni giorni fa ha accoltellato laessoressa all'entrata di un liceo di Varese. "Non riesco a darmi una spiegazione, so che ho fatto un grosso sbaglio” ha aggiunto il ragazzo. L'articolo .

L’incredulità per un’aggressione assurda, forse pianificata per mesi in attesa del momento giusto per colpire, scatenata da una bocciatura poi ... (ilgiorno)

Per i legali che hanno assistito il ragazzo dinanzi al Gip dei Minori il ragazzo, che si è scusato, era in una condizione di grave disagio e stress. Migliora la prof ferita, che resta in ospedale ...Convocato a scuola per parlare della condotta scolastica del figlio dodicenne, un trentaquattrenne ha aggredito un docente afferrandolo per il collo e sbattendolo al muro ...La Procura per i minorenni contesta anche la premeditazione visto che il 17enne ha portato il coltello a serramanico da casa a scuola. Lo studente ha smentito che altri studenti siano coinvolti nella ...