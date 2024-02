Primavalle – Aggredisce la compagna e la spinge dalle scale | Arrestato 51enne

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Agenzia Nova) – I carabinieri della compagnia di Roma San Pietro hannoin flagranza un uomo di 51 anni, straniero, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nel corso della notte, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari sono intervenuti per una lite in un’abitazione in via Urbano II, in zona, dove una donna di 41 anni, di nazionalità straniera, ha riferito di essere stata aggredita e spintadal convivente. Raccolta la denuncia della vittima, i carabinieri, d’intesa con la Procura di Roma, hannol’uomo e lo hanno acto al carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento e disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e divieto di ...

A Roma, nella notte tra mercoledì e giovedì, in un appartamento in via di Monte Arsiccio, in zona Ottavia, nel quadrante nord-ovest della Capitale, una donna ha aggredito la sua convivente al termine ...Una donna di 52 anni è finita in ospedale al San Filippo Neri dopo una terribile aggressione in casa da parte della sua convivente: è successo a Roma nella notte tra mercoledì ...Accoltella la compagna alla schiena al culmine di una lite nel loro appartamento alla borgata Ottavia. Una donna di 52 anni è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Filippo Neri dalla notte ...