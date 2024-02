Prigioniera in Kenya Dopo 50 giorni avvocato torna a casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024)50, ieri alle 19 è atterrata a Malpensa Rita Duzioni, l’di Verdello bloccata inche il suo cane aveva morso la manager del resort di Flavio Briatore. "Non mi vengono parole belle in questo momento – ha dichiarato –.Indovròre per lavoro, ma per le vacanze sceglierò un’altra meta. Ora mi impegnerò perché queste cose non succedano più. Gli italiani sono presi di mira, indotti a pagare perché gli venga restituito il passaporto". Per sbloccare il documento sequestrato nell’ambito di una causa civile intentata dalla manager ha sborsato una cauzione di un milione e mezzo di scellini, circa 9.000 euro. L’ultima tranche, 500mila scellini, Duzioni l’ha versata martedì. La causa civile inrimane aperta. "Ma si fa ...