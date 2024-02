Prezzo Motorola Razr 40 e 40 Ultra imbattile nelle offerte Amazon della settimana

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I40 e 40sono i pieghevoli di ultima generazione disponibili ad unabbastanza abbordabile (considerando sempre il segmento dei foldable). Per dire che nella gamma dei dispositivi che si chiudono e aprano in base alla propria necessità non ci sono solo i Samsung Galaxy Z Fold e Flip. Proprio quest’ultimo modello a conchiglia è il diretto antagonista degli esemplari, forse un po’ meno conosciuti ad un grande pubblico. Oggi è possibile acquistare un dispositivo pieghevole di ultima generazione spendendo meno di 600 euro? Decisamente si e la prima proposta di questo approfondimento è il40. Il suo display flessibile principale da 6,9? OLED con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e il pannello esterno da 1,5” OLED sono ...