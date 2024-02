Presidenziali Azerbaigian | Aliyev stravince con oltre il 92%

(Di giovedì 8 febbraio 2024) caption id="attachment 355250" align="alignleft" width="300" Ilham/captionAnche se l'esito era scontato, con un quinto mandato dietro l'angolo e nessuna chance per i sei sfidanti, il presidenteo Ilhamnon si è accontentato di vincere ma ha stravinto le elezionianticipate. Lo spoglio è appena iniziato, i dati preliminari comunicati dalla Commissione elettorale centrale e i tre exit poll presentati alla chiusura delle urne all'Hilton di Baku non lasciano spazio a dubbi:ha registrato una vittoria assoluta, con un consenso del 92,01%. Al di sopra anche dell'86% che aveva ottenuto nelle precedentidel 2018.Sono passati appena sei anni dall'ultimo voto (ne mancava uno alla fine del mandato settennale), ma il presidente ...

Milano, 7 feb. (askanews) – "Domani sera saremo in 3 o 4 persone sul palco dell'Ariston". Lo ha assicurato Alberto Oldani, rappresentante del coordinamento di Riscatto Agricolo, intervistato da RaiNew ...È stato consegnato ieri pomeriggio alla Camera dei deputati il premio di "Eccellenza italiana per le strutture italiane di qualità a Marciano Ricci", patron del gruppo che detiene la Fonte del Benesse ...