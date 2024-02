Presidente Eurispes | “Negli ultimi 25 anni visto ridursi dal 5 | 5% al 4% spesa nazionale”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Labitalia) – “Nel primo Rapportosulla Scuola, pubblicato dal nostro Istituto nel 2003, molte questioni che possiamo oggi ritenere ancora attuali e irrisolte avevano costituito una parte considerevole del piano di ricerca e dell?indice. Questioni come la dualità del sistema dell?istruzione e della formazione professionale o il travagliato processo della ricerca scientifica costretta a muoversi tra riforme e stentata, se non mancata o assente, competitività. Ci si chiese, allora, se mortalità e dispersione scolastica fossero fenomeni imputabili alle caratteristiche strutturali del sistema e come eventualmente questa coincidenza potesse trovare una plausibile spiegazione nella diversa efficacia dei sistemi scolastici regionali”. Lo ha detto ildiGian Maria Fara alla presentazione del 2° ...