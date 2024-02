Prende la valigia di un turista e per restituirla chiede denaro | poi aggredisce gli agenti | arrestato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Bergamo. Ha preso ladi uncolombiano che stava lasciando un bed&breakfast in via Foro Boario a Bergamo e, per restituirgliela, voleva dei soldi. Il sudamericano si è rifiutato di pagare ed ha tentato di rirsi il bagaglio, rimediando però un pugno in faccia. Il trambusto ha richiamato l’attenzione di alcuni residenti dell’immobile dove si trova l’alloggio e una di loro ha allertato il 112. Sul posto, martedì 6 febbraio intorno alle 21.30, è arrivata una volante della questura e l’aggressore, alla vista delle divise, si è alterato ed è diventato aggressivo, tanto che i poliziotti hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino per poterlo ammanettare. L’uomo, B.K., senegalese di 29 anni senza fissa dimora, è statoper tentata estorsione e per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver ...