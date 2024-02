Premiata start-up pratese | “Sviluppiamo software”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Prato, 8 febbraio 2024 – Nel mondo frenetico e sempre più competitivo delle-up, poche aziende riescono ad emergere con successo ed in tempi brevi, soprattutto a dimostrare di avere ciò che serve per lasciare un’ impronta indelebile nel settore. E’ questo il caso di Enelab, giovane-upnata nel 2021 dalle menti di quattro amici, che per il secondo anno consecutivo, si è aggiudicata il prestigioso Premio America Innovazione 2024 promosso dalla Fondazione Italia USA e istituito per valorizzare i talenti imprenditoriali del nostro Paese. Impegnata in progetti nel settore automotive e farmaceutico, Enelab concentra la sua attività nello sviluppo diper il settore energia, con l’obiettivo di efficientare i processi relativi alle offerte rivolte ai clienti nuovi o già in fornitura delle società di ...