Preghiera a Maria | 8 febbraio La Madonna salva un bambino dalle mani del demonio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È davvero scioccante il fatto: padre maledice suo figlio, ecco che quelle parole hanno un effetto terribile, tanto da invocare ilche arriva e sta per portarlo via. La mamma del piccolo, disperata, a quel punto supplica la. Un prodigioso intervento dicontro unè all’origine dell’Eremo delladel soccorso ... L'articolo proviene da La Luce di

Ispira dolcezza e pietà la Madonna Mater Pietatis che celebriamo oggi, icona molto cara ai Gesuiti e non solo. È conservata a Roma in quello che è ... (lalucedimaria)

Preghiamo insieme la Madonna di Lourdes nel corso di questi nove giorni, per tutte le nostre intenzioni e in particolare per i malati.Ne danno il triste annuncio il fratello Carlo Nicola e la cognata Milena unitamente ai parenti tutti. I funerali avranno luogo domani Venerdì 9 Febbraio alle ore 10.00 nella Chiesa Parrocchiale di ...Domenica è la festa della Beata Vergine Maria di Lourdes In occasione della solennità della festa della Beata Vergine Maria di Lourdes a Nuova Olonio, in via Prati Rossi, 20, presso la cappella San Lu ...