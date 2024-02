Prefettura di Salerno | vie del mare | nuove regole sugli approdi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCi sarà un nuovo incontro tra i sindaci della costiera amalfitana, la regione Campania, la Capitaneria di Porto, le compagnie di navigazione, con il ruolo di coordinamento delladiper trovata un’intesa che possa garantire la sicurezza deglipubblici e privati nei porti della costiera amalfitana e allo stesso tempo non sacrificare il numero di collegamenti e quantità di passeggeri che utilizzano le vie delper muoversi tra i vari centri della costiera amalfitana. Con questa decisione si è chiusa la riunione che si è svolta questa mattina in, convocata in seguito alle preoccupazioni dei sindaci sul nuovo regolamento emanato dalla Capitaneria di Porto per gestire, dando priorità alla sicurezza, i porti della costiera amalfitana. Come ...