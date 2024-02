Prato | riparte il progetto Comunicare per non dimenticare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 - Torna anche nel 2024, grazie a un finanziamento del comune di, ilper non". Realizzata dal Museo della Deportazione e della Resistenza in collaborazione con il Comune, l'Associazione per il Gemellaggio-Ebensee e Aned, l'iniziativa permetterà di individuare, tramite un concorso, una delegazione di studenti delle scuole pratesi che parteciperà al Viaggio della Memoria di quest'anno, in occasione della liberazione dei campi di concentramento di Ebensee e Mauthausen. Per partecipare i ragazzi dovranno presentare un elaborato sul tema della Memoria, utilizzando canali di comunicazione innovativi, legati alle nuove tecnologie ma non solo, anche dipinti, manifesti o scritti. Una commissione valuterà gli elaborati, ...