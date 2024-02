“Poste ostacola la concorrenza nel mercato dell’energia” | scatta l’istruttoria Antitrust

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Italiane è finita al centro di un’istruttoria dell’perché avrebbe un “vantaggio competitivo esclusivo” nel pubblicizzareEnergia in quanto “Pay sarebbe in grado di attrarre nuovi clienti contattando i numerosi utenti che ogni giorno utilizzano i servizi postali e finanziari del gruppo”. E quando due concorrenti – A2A e Iren– hanno chiesto di ‘aprire’ la rete postale e gli uffici, di cuiItaliane dispone in esclusiva, si sono visti negare la richiesta, in apparente violazione di un articolo della legge 287/1990. Così ora la Agcm guidata da Roberto Rustichelli ha deciso di avviare un’istruttoria ed entro 7 giorni risponderà sulla domanda di misure cautelari avanzata dalle altre due compagnie che forniscono servizi energetici. Già mercoledì i ...