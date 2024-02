Poste italiane | l’Antitrust avvia istruttoria

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha avvia to un procedimento istruttorio nei confronti di Poste Italiane per accertare l’esistenza ... (ilsole24ore)

In Italia, l’Antitrust, in collaborazione con il nucleo speciale della Guardia di Finanza, ha avviato un’indagine su Poste Italiane per valutare ... (thesocialpost)

Fu Ceifa, tre anni fa, a cedere il posto al marchio italiano dopo più di mezzo secolo al servizio di clienti e fornitori per la ristrutturazione di appartamenti, negozi e anche alberghi. "Abbiamo ...Nº 1 nella classifica EarOne Airplay Sanremo, sia per numero di passaggi in onda che per audience raggiunta, oltre 13.000.000 ...I risultati del sondaggio di Money.it: per il 90% dei rispondenti privatizzare ulteriormente Poste Italiane sarebbe una mossa sbagliata da parte del governo.