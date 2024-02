Porf accoltellata | parla lo studente aggressore | “Ero sotto stress per la scuola Non volevo ucciderla”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Mi sentivo da tempopressione per problemi legati alla": così il 17enne che alcuni giorni fa ha accoltellato la professoressa all'entrata di un liceo di Varese. "Non riesco a darmi una spiegazione, so che ho fatto un grosso sbaglio” ha aggiunto il ragazzo. L'articolo .

Per i legali che hanno assistito il ragazzo dinanzi al Gip dei Minori il ragazzo, che si è scusato, era in una condizione di grave disagio e stress. Migliora la prof ferita, che resta in ospedale ..."Mi sentivo sotto stress per la scuola ma non ho colpito con l'intenzione di ucciderla", è la dichiarazione del minore che ha accoltellato la sua prof a Varese ...