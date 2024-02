Pontino morto in un incidente lungo la E45 | domani l’ultimo saluto a Gianfranco Cologgi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 Venerdì 9 febbraio sarà un giorno di dolore e rabbia ad Aprilia in occasione dei funerali di, il 53enne apriliano coinvolto in un tragicosulla E45 in Emilia Romagna. L’uomo, alla guida di un camion, è precipitato da un viadotto lo scorso 2 febbraio, perdendo la vita sul colpo. Dopo le necessarie indagini medico-legali eseguite dall’Autorità Giudiziaria, la salma è stata rimessa a disposizione dei familiari. In un momento di profonda tristezza, la comunità di Aprilia si prepara a salutare. Le esequie si svolgeranno presso la Chiesa Santi Pietro e Paolo, nel Quartiere Primo di Aprilia, alle ore 15.00. In rispetto alle volontà della famiglia, non sono richiesti fiori, ma gli astanti sono invitati a compiere opere di ...