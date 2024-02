Polizia | Silp Cgil | ci costringono a straordinari senza pagarli | salasso nella busta paga di febbraio

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Cia fareo perché siamo in carenza di personale, non ce lono da quasi 2 anni perché mancano i fondi però col conguagliodi, determinato proprio dal maggior reddito generato dal lavoro emergente, poliziotte e poliziotti stannondo unche arriva anche a metà stipendio. Un paradosso folle e inaccettabile”. Lo denuncia Pietro Colapietro, segretario generale del sindacato di.“Ci sono arrivate tantissime segnalazioni – dice Colapietro – da parte di lavoratrici e lavoratori in divisa che hanno avuto un conguaglio aanche di 800 euro. Con un mutuo dare e con ...