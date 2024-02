Polizia dà 24 ore a Bolsonaro per consegnare il passaporto

Tragedia ad alta tensione a San Giovanni a Teduccio, alla periferia est di Napoli, dove un uomo ha sparato in aria dal balcone della sua ...La commemorazione sabato 10 febbraio alla Passeggiata NewTuscia – TERNI – abato prossimo, 10 febbraio, alle ore 10.30, ai giardini pubblici “La Passeggiata”, la Polizia di Stato di Terni terrà una ce ...Tutto accade all'incrocio tra corso Giulio Cesare e via Scarlatti, a Torino. Entrano in collisione un'auto della polizia di Stato e un'altra vettura. Non ci sono feriti gravi, ma la tensione si alza r ...