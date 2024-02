Polemiche su John Travolta e il dettaglio delle scarpe | la replica di Amadeus | “Stron*ate”

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nella terza giornata il Festival di Sanremo 2024 è finalmente rientrato nei canoni ufficiali: lesusono riuscite a far perdere la calma ad, che durante la conferenza stampa di giovedì 8 febbraio ha risposto con stizza ai giornalisti che chiedevano delucidazioni sul caso. Cos’è successo? LesuMercoledì 7 febbraioè stato il super ospite internazionale del Festival di Sanremo. Il divo di Hollywood indossava un paio didel marchio U-Power di cui è testimonial, per questo si è pensato che la sua apparizione servisse anche come sponsor del brand. A stuzzicare i commenti è stata anche la frase pronunciata da: “Don’t ...