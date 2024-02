Poggio ai Venti Lavori antincendio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Oggi, con inizio alle 12, in localitàai, nel territorio comunale di Monterotondo, si svolgerà un intervento di manutenzione di un viale parafuoco che attraversa le aree boscate in modo da garantire il mantenimento della fascia aperta dell’infrastruttura Aib a prevenzione degli incendi boschivi e della conservazione del paesaggio. La tecnica utilizzata nel cantiere forestale sarà quella del fuoco prescritto, ovvero la procedura utilizzata in molte parti del mondo e in Europa che è già diventata prassi consolidata in Spagna, Portogallo e Francia perché consente di limitare la quantità di materiale vegetale infiammabile nel sottobosco in aree cespugliate aperte e rende le foreste più resistenti agli incendi.