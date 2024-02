Podismo | l’allenamento collettivo all’Albereta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Firenze, 8 febbraio 2024 – Si inaugura un ciclo di allenamentonel suggestivo scenario del Parco dell'Albereta a Firenze. Questa nuova iniziativa, promossa sotto l'egida della Uisp di Firenze, prenderà il via da ora in poi, con la partenza fissata per le 20, all'impianto sportivo Alberta 2000, situato in riva all'Arno., l'allenamentonel Parco dell'Albereta a Firenze All'evento inaugurale hanno presenziato importanti figure del panorama sportivo cittadino: l'assessore allo Sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, il presidente della UISP Firenze, Marco Ceccantini, il presidente della commissione sportiva del Quartiere 3, Tommaso Coppolaro, e il presidente di Albereta 2000, Marco Gamannossi. Questa iniziativa vede la collaborazione di tre rinomate società sportive locali la Società Oltrarno, US Nave e ...