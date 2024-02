Plastino | «Inter grande prova per De Rossi Niente da perdere»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Durante l’avvicinamento a Roma-di sabato, il direttore di Radio Sportiva Michelefa il punto sull’importanza della partita per il tecnico Daniele DeDEL NOVE – Micheleanalizza così l’avvicinamento a Roma-di sabato: «L’è unae, a mio avviso, Deha tutto da guadagnare. Se li fermi fai l’impresa, se perdi i risultati negativi contro i nerazzurri li hanno fatti tutti. Daniele mi sta sorprendendo, mi sta piacendo molto il suo lavoro alla Roma in questo periodo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...