Pizzeria danneggiata dall’esplosione Video delle telecamere al setaccio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le immaginidel quartiere Villaggio San Biagio saranno vagliate nei minimi dettagli per cercare di capire chi può essere stato a far scoppiare un piccolo ordigno rudimentale vicino ad unavetrate, mandandole in frantumi, del ristoranteAstoria nella serata di lunedì. Gli inquirenti dunque sono a caccia di uno o più sconosciuti e non escludono nulla lasciando aperte tutte le piste investigative, almeno al momento: ieri hanno chiesto di poter accedere al server del comando di Polizia Locale dove sono conservati i "frame" degli occhi elettronici della vicina viale dei Mille (in viale San Biagio non ci sono) ma è stata fatta una cernita anche su tutti gli eventuali occhi elettronici di case private e negozi. D’altronde non esisterebbe alcun testimone oculare né ...