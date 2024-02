Più ettari per i nuovi vigneti | Ora la filiera può crescere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un traguardo inseguito da anni e finalmente raggiunto con il via libera del ministero dell’Agricoltura in materia di impianti vinicoli. Un provvedimento che non si traduce in un miglioramento della qualità del prodotto ma che è sicuramente un piccolo, importante, passo avanti nella produzione del vino in Liguria. Sarà necessario comunque un attento studio per sfruttare al meglio l’occasione senza andare a incidere proprio sulla qualità, in particolare in quelle zone della Val di Magra e riviera che possono fregiarsi della prestigiosa Doc. Intanto però è arrivata la firma ufficiale del ministro per l’agricoltura e i trasporti Francesco Lollobrigida che la quale viene modificato il decreto in tema di norme nazionali sul sistema di autorizzazioni perimpianti. Quindi con la nuova posizione ministeriale è stata rideterminata la superficie minima di assegnazione. La ...