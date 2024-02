Pista da bob a Cortina | Giorgetti ammette | “Costa 118 | 4 milioni” Avs | “Opera insostenibile | capriccio di Salvini”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dai 47,7di euro per la ristrutturazione dellada bob “Eugenio Monti”, al governo Draghi che stanziò 85di euro per la costruzione del nuovo impianto a, fino all’incremento del finanziamento, per una somma complessiva pari a 118di euro. Sono i costi gonfiati – che ilfattoquotidiano.it aveva anticipato già mesi fa – per l’più controversa delle Olimpiadi invernali di Milano-2026. Questo il quesito posto della senatrice di Alleanza Verdi Sinistra, Aurora Floridia, al ministro dell’Economia Giancarlo. La senatrice, dopo aver ricordato che “la Fondazione Milanoha indicato la necessità di un extra-budget per la realizzazione di alcuni allestimenti, ad oggi non previsti ...