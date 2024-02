Pisa | si rallenta nei quartieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si andrà più piano in centro adove l’amministrazione comunale ha deciso di istituire delle nuove ’Zone 30’ neidi Riglione e Oratoio. La decisione della giunta comunale verrà tradotta in pratica damo, la società partecipata che si occupa di mobilità. "Intervenire con ’Zona 30’ in tutta la città o addirittura sull’intero territorio comunale è una proposta non realizzabile - spiega il sindaco Michele Conti - Si può invece procedere con interventi puntuali nei vari, confrontandoci con i cittadini". Altre ’Zone 30’ sono già istituite in corrispondenza di scuole e strade dimolto frequentati da pedoni, così come all’interno delle Ztl del centro storico, alle Piagge, in tutto l’abitato di Marina di