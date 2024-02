Pisa-Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano le due deluse del torneo, partite con l’obiettivo dei playoff e costrette ora a guardarsi dalla zona retrocessione.si giocherà sabato 10 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Anconetani: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria contro lo Spezia ha ridato ossigeno ai toscani che hanno agguantato il gruppone di quattro squadre al dodicesimo posto con 27 punti, e cinque lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Per la squadra di Aquilani resta il momento complicato con la vittoria che manca da cinque giornate Deludente anche il cammino dei blucerchiati che continuare a galleggiare a ridosso della zona retrocessione. Troppi alti e bassi per la squadra di Pirlo che nelle ...