Pinali si gode il ritorno | Che emozione esserci

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Rientrato in campo contro la Lube, per sostituire un Maksim Sapozhkov decisamente fuori giri, Giuliosi è ripreso quegli spazi che gli mancano ormai da un anno, da quando la caviglia ha fatto crack con Siena e la lunga riabilitazione si è presa il posto delle partite da titolare in SuperLega. Una riabilitazione che però è prossima a esaurirsi, e proprio per questoè stato ributtato nella mischia da coach Giuliani, riuscendo anche a sporcare il tabellino: "Rispetto all’inizio in estate? Ho fatto tanti passi avanti e sono molto contento di questo. A inizio stagione avevo tanto da lavorare e tanto da migliorare, sia dal punto di vista tecnico, ma anche molto dal punto di vista fisico, la caviglia doveva rimettersi a posto. Adesso sono a buon punto, la società mi ha seguito tantissimo aiutandomi a recuperare, spero di continuare e migliorare ...