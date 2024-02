Perugia che convince non si cambia Mezzoni e Ricci | armi buone in corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) di Francesca MencacciIl primo impegno delle tre gare ravvicinate, domani sera a Vercelli con il Sestri Levante, sarà con lo stesso undici che ha affrontato il Rimini. C’è da dire che la lista degli infortunati resta lunga, la strada per i recuperi piuttosto tortuosa, ma le duein più,, troveranno sicuramente spazio in. Alessandro Formisano a breve potrebbe riavere Bartolomei: il centrocampista ieri ha svolto una seduta differenziata, potrebbe "forzare" per il match di Sassari contro la Torres, magari in panchina. Niente da fare invece per Vazquez, Bozzolan, Matos, Vulikic: in questi casi è difficile fare anche pronostici, con Matos più vicino degli altri, comunque, al rientro. La sfida di domani sera vedrà quindi, con molta probabilità, la stessa formazione ...