Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo rinnovata per la stagione 2

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 8 febbraio 2024)e gli deiè stataufficialmente da Disney per una2. Verrà, quindi, trasposto il secondo romanzo della saga scritta da Rick Riordan, Il Mare dei Mostri. Ovviamente non si conosce la data di uscita, ma si sospetta che non arriverà prima del tardo 2025, se non agli inizi del 2026. L’annuncio è arrivato per primo da parte dello stesso scrittore, Rick Riordan, che sui suoi profili social ha scritto: “Non vedo l’ora di portare la prossimadie gli Deisu Disney+! Levate le ancore. Issate la randa! Tutti pronti, semidei! Stiamo andando verso il Mare dei Mostri!“. Per quanto riguarda il cast si conoscono solo gli interpreti che hanno preso parte alla prima ...