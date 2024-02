“Perché deve vincere” Caos al Grande Fratello | e gli altri muti “Non piacerà ma è così”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sta succedendo qualcosa di alquanto surreale in questi ultimi giorni. Testate tra cui il Corriere della Sera, Vanity Fair, personaggi del mondo dello spettacolo, amici di una vita, e la maggioranza dei telespettatori del2023. Praticamente chiunque sta difendendo Beatrice Luzzi, dopo quanto successo nella 34esima puntata. Eppure gli unici a non farlo sono Alfonso Signorini e gli autori con i loro montaggi. Sembra quasi una specie di dittatura televisiva, quella messa in atto ultimamente dalla regia del2023 e da Alfonso Signorini che in diretta nazionale ha accusato Beatrice Luzzi di essere causa dei suoi mali per via della sua antipatia in grado di “esasperare” lui e tutti. Online hanno gridato al victim blaming, come le testate citate. Ora è Dagospia a parlarne, svelando anche ...