Perché City Hunter è un fenomeno pop generazionale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nel 1985 Tukasa H?j? porta a termine la sua prima grande opera di successo. Quell’Occhi di Gatto che nel settembre dello stesso anno fa il suo esordio, nella sua versione anime, su Italia 1, diventando presto un successo di portata imprevista. Negli stessi mesi l’instancabile H?j? esordisce sulle pagine di Sh?nen Jump con la sua opera successiva,. In patria diventa subito un caso editoriale mentre in Italia dovremo attendere tempo prima di imparare a conoscere le avventure di Ryo e Kaori in quel di Shinjuku. Nel 1990 Mediaset acquisisce i diritti dell’anime, convinta di ripetere l’operazione fatta con l’opera precedente. Si trovano però davanti un prodotto molto differente e, a loro parere, non adatto a Italia 1. Tocca aspettare il 1997, prima su Italia 7 e poi su altre reti, per far la conoscenza di...