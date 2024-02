Per loro il bonus Chanteclair! | Elly Schlein sfotte i Ricchi e Poveri

(Di giovedì 8 febbraio 2024)tra un sit e l'altro trova il tempo per commentare Sanremo. Non è una novità. La segretaria del Pd ha sempre twittato e scritto sui social durante le dirette del Festival, indimenticabili i suoi commenti sull'edizione con Fabio Fazio in cui ha pesantemente criticato il conduttore. Ma questa volta, come racconta il Corriere, nel mirino dell'ironia dellasono finiti i: "Chanteclair per i(abito piumato)". E poi: "Comunque io mi son cantata tutta la sigla di “Mare fuori”". Ma non finsice qui. Lasa benissimo che essendo una segretaria di partito ha gli occhi puntati sui social. E così dopo i primi commenti ha mandato un messaggio ai suoi follower che insieme a lei hanno ...

Israele non accetta la proposta di percorso presentata da Hamas per porre fine alla guerra a Gaza con il ritiro dell’esercito in cambio del ... (open.online)

La Advertising Standards Authority (Asa) ha vietato le pubblicità di Bmw e MG per aver "tratto in inganno i clienti affermando che i loro veicoli siano ad emissioni zero". L'autorità ha riconosciuto ...rappresentando un valore aggiunto imprescindibile per il successo di un’attività. La loro rilevanza risiede nella capacità di intercettare le richieste del mercato rispondendo alle necessità dei ...Milano, 8 feb. (askanews) – In attesa di vedere – a fieramilano dal 18 al 22 febbraio – quasi 3.000 brand del mondo della moda esporre le loro ultime novità, tra Micam, Mipel, The one Milano, Milano F ...