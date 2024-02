Per l' attrice siciliana è debutto sul palco dell' Ariston

Nel cast di “The Mandalorian”, l' attrice Gina Carano venne licenziata per una serie di post di destra: ora mister Tesla corre in suo soccorso (ilgiornale)

America Ferrera : l'attrice candidata all'Oscar per Barbie debutterà alla regia

l'attrice dirigerà un adattamento cinematografico del romanzo I Am Not Your Perfect Mexican Daughter America Ferrera, candidata all'Oscar per la sua ... (movieplayer)